Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Bei manchen Männern hilft nur Voodoo

Bei manchen Männern hilft nur Voodoo

94 Min.Ab 12
SAT.194 Min.Ab 12
Joyn Plus
SAT.1
Bei manchen Männern hilft nur Voodoo

Bei manchen Männern hilft nur Voodoo

Eine Ehefrau, eine Geliebte, eine Sekretärin - und ein Mann, der den Bogen bei allen dreien mehr als überspannt hat. Den Zorn darüber bekommt Macho Robert am eigenen Leib schmerzhaft zu spüren: Die drei Frauen machen gemeinsame Sache und bearbeiten ein Voodoo-Püppchen. Der Zauber zeigt Wirkung: Robert stürzt in die größte Krise seines Lebens! Der teuflische Plan scheint aufzugehen. Doch die drei Racheengel haben nicht mit Robert gerechnet, der ihre Pläne längst durchschaut hat.

Genre:
Comedy
Produktion:
DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© SAT.1