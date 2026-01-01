Beim nächsten Tanz wird alles anders
94 Min.Ab 12
Beim nächsten Tanz wird alles anders
Leo ist Tanzlehrer aus Leidenschaft, und die Herzen seiner Schülerinnen fliegen ihm nur so zu. Als er wieder einmal eines gebrochen hat, wird er fristlos entlassen. Eine Katastrophe, denn es gibt nur ein Jobangebot: Die Tanzschule Ludwig sucht eine ältere Dame als Tanzlehrerin. Leo bewirbt sich und bekommt den Job - als Leonore ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2007
