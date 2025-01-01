Benito Musssolini: Der Vater des Faschismus | Doku
44 Min.Ab 12
Benito Musssolini: Der Vater des Faschismus | Doku
Mussolinis Reden fesselten ganz Italien. Doch hinter dem großen Getöse und Getue von Benito Mussolini verbirgt sich ein dunkles Herz voller Gewalt und Brutalität. Dies ist die Geschichte von "Il Duce", einem jungen Sozialisten, der zu einem Tyrann und Ikone des Faschismus aufstieg. Mussolini setzte rücksichtslos Senfgas in Libyen und Äthiopien ein, führte sein Land in einen Krieg, für den es hoffnungslos unvorbereitet war, und wurde zum Mitwisser des Holocausts.
Genre:Spezial
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71