Benjamin Blümchen - Die Zirkuslöwen
46 Min.Ab 0
46 Min.Ab 0
Benjamin Blümchen - Die Zirkuslöwen
Benjamin und Otto verlieben sich sofort in die beiden Löwenbabys Hipp und Hopp, als sie plötzlich im Zoo auftauchen. Aber leider können die beiden Löwen nicht im Zoo bleiben, denn schließlich gehören sie dem Zirkus Leporello. Im Zirkus gibt es aber keinen Dompteur mehr, so dass keiner die Löwendressur vorführen kann. Doch Benjamin hat eine Idee! Da entführt der böse Dompteur die Löwenbabys. Kann der Zirkus noch gerettet werden? Und wer befreit die Löwenbabys?
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Produktion:DE, 1994
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Kiddinx