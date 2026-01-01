Benjamin Blümchen und das Geheimnis der Tempelkatze
49 Min.Ab 0
Benjamin Blümchen und das Geheimnis der Tempelkatze
Karla Kolumna ist auf einer Reporterreise in der Afrikanischen Wüste bei der Suche nach der magischen Tempelkatze gefangen genommen worden. Benjamin und Otto brechen natürlich sofort auf, um sie zu retten. Auf ihrem Weg durch die Wüste geraten sie in manche Gefahr bis sie die Oase Imma Wassa erreichen. Ob sie Karla Kolumna retten und den Fluch der Tempelkatze brechen können?
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© Kiddinx