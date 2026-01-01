Berliner Nachtleben: Unterwegs mit der "Schrippenmutti" Inge Schulze
14 Min.Ab 12
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Berliner Nachtleben: Unterwegs mit der "Schrippenmutti" Inge Schulze
Inge Schulze ist Berlinerin und das, was man gemeinhin ein „Original“ nennt. Mehrere Jahrzehnte betreibt die Witwe einen mobilen Brötchenservice in der Hauptstadt, mit dem sie bis in die Morgenstunden hungrige Nachtschwärmer verköstigt. Dabei besucht sie nicht nur Pilskneipen und Bars, sondern auch Bordelle oder Fetisch-Clubs. Beliebt ist die Rentnerin überall, als „Schrippenmutti“ ist sie längst zu einer lokalen Berühmtheit geworden. Auch, weil die ehemalige Fleischfachverkäuferin ihre „Schrippen“ für einen guten Zweck schmiert: Inge, die als „Kriegskind“ mit Hunger groß geworden ist, versorgt mit ihrem Erlös Obdachlose. Focus TV hat die damals 71-jährige 2011 zwischen Bordell und Armenküche begleitet.
Genre:Spezial
Altersfreigabe:
12
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