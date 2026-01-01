Bermuda-Dreieck Nordsee
142 Min.Ab 12
142 Min.Ab 12
Bermuda-Dreieck Nordsee
In der Nordsee verschwinden Schiffe spurlos, Windräder brechen zusammen, und eine große Naturgewalt rückt näher. Pilot Tom Jaeger (Hannes Jaenicke) stößt gemeinsam mit PR-Frau Marie Niklas (Bettina Zimmermann) auf ein düsteres Geheimnis. Sie decken eine tödliche Verschwörung auf, die eine Katastrophe entfesseln könnte. Star-besetzter Katastrophenthriller zwischen Naturgewalt und menschlicher Gier.
Genre:Thriller
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film