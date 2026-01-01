Beruf Schutzschild: Die harte Ausbildung zum Bodyguard als Frau!
Beruf Schutzschild: Die harte Ausbildung zum Bodyguard als Frau!
Imgard Gessner ist alleinerziehende Mutter von drei kleinen Kindern. Und: Irmgard will wieder zurück in den Job. Gelernt hat die junge Frau Friseurin, doch so richtig begeistert war sie nie von ihrer Arbeit. Diesmal also soll es ihr Traumjob werden – und weil Irmgard schon immer insgeheim davon träumte, so etwas Ähnliches wie eine Polizistin zu sein und die Schwachen zu schützen, hat sie sich dazu entschlossen, eine Ausbildung zur Personenschützerin zu machen. Eine verrückte Idee? Nicht für den Leiter der Sicherheitsakademie in Berlin und auch nicht für die Arbeitsagentur – letztere finanziert Irmgard die Ausbildung und damit hoffentlich auch eine neue Zukunft. Frauen als menschliche Schutzschilde sind noch rar gesät, aber begehrt – gerade weil zum Beispiel Kinder immer öfter in den Fokus von Geiselnehmern geraten. Die Ausbildung ist hart, vor allem am Anfang – besonders für Irmgard, eine zierliche Frau, die bislang weder mit Nahkampf noch Waffen irgendeine Erfahrung hatte. Focus TV begleitete sie 2011 in den ersten Wochen als „Schutzschild in Ausbildung“.