Besondere Zutat: Liebe
Die junge Innenarchitektin Olivia reist von Seattle in ihren kleinen Heimatort. Dort will sie ihrem Vater helfen, das familieneigene Restaurant am idyllischen See umzugestalten und zu neuem Glanz zu verhelfen. Doch die erste Entscheidung hat ihr Vater bereits allein getroffen: Er hat den berühmten Promi-Koch Dax Hutton eingestellt. Olivia kann mit dem arroganten Dax nicht viel anfangen und er ist von der ungewohnt ländlichen Umgebung alles andere als begeistert. Sie raufen sich wider Willen zusammen und bereiten alles für die Neueröffnung und den Besuch eines bekannten Restaurantkritikers vor. Als Olivia jedoch befördert wird und dringend in ihr Büro zurückkommen soll und Dax ein sehr lukratives Angebot von einem Restaurant aus New York bekommt, stehen beide vor einer großen Entscheidung.