Betrayal
89 Min.Ab 12
Der deutsch-niederländische Offizier Ludwig Mengelberg (Peter Nillesen), bekannt unter dem Spitznamen 'Der fliegende Holländer', hat zunehmend Schwierigkeiten mit den Schrecken des Zweiten Weltkriegs. Nach einem persönlichen Drama wird er in die Niederlande versetzt und trifft die drastische Entscheidung, beim Verstecken von Menschen in 'Drenthe' zu helfen. Damit begeht er natürlich Hochverrat unter seinen eigenen Männern. Als die 'SS' misstrauisch wird und der Widerstand voranschreitet, riskiert Mengelberg nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das der Menschen, denen er helfen will.
Produktion:NL, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH