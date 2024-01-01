Better Man - Die Robbie Williams Story
131 Min.Ab 12
131 Min.Ab 12
Better Man - Die Robbie Williams Story
Popstar Robbie Williams stieg vom unsicheren Jungen aus dem britischen Stoke-On-Trent zum gefeierten Mitglied der Boyband "Take That" auf. Als charismatischer Solostar gelang es ihm, weiterhin Millionen Fans zu begeistern. Der Popstar kämpft jedoch die ganze Zeit über mit seinen Dämonen: Selbstzweifel, der Druck des Ruhms, Alkohol- und Drogenprobleme sowie psychische Belastungen.
Genre:Musical, Biografie, Drama
Produktion:GB, 2024
Altersfreigabe:
12
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