Bettgeflüster
99 Min.Ab 6
Bettgeflüster
Komödie mit Doris Day und Rock Hudson: Die Innenarchitektin Jan Morrow muss sich wegen einer technischen Störung die Telefonleitung mit Brad Allen teilen. Sie kann den Playboy nicht ausstehen und hört erzwungenermaßen mit, wie er zahlreiche Frauen becirct. Als Jan ihn darauf anspricht, wirft Brad ihr vor, eifersüchtig zu sein. Zufällig treffen die beiden Streithähne aufeinander, und prompt überschlagen sich die Ereignisse ...
Genre:Romantische Komödie
Produktion:US, 1959
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH