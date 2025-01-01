Bettgeflüster & Babyglück
91 Min.Ab 12
Ein Baby soll die traumhafte Ehe der Scheidungsanwälte Pia und Uli krönen, doch der Erfolg aller ihrer Bemühungen - von "Sex nach Plan" bis zur künstlichen Befruchtung - bleibt aus. Als Pia erfährt, dass Uli sie in der schwierigen Phase betrogen hat, reicht sie augenblicklich die Scheidung ein. Uli aber kämpft verbissen um die Ehe und das Sorgerecht für die tiefgefrorenen Eizellen, die von der künstlichen Befruchtung übrig geblieben sind ...
Genre:Comedy, Romanze
Produktion:DE, 2005
