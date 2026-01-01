Beverly Hills Cop 3
100 Min.Ab 16
100 Min.Ab 16
Beverly Hills Cop 3
Eine Razzia in einer Autowerkstatt geht gründlich daneben. Axel Foleys Vorgesetzter wird getötet, die Gangster können entkommen. Eine Spur führt Foley nach Beverly Hills, Schauplatz seiner letzten spektakulären Erfolge. Er kann den Sicherheitschef des Vergnügungsparks, Ellis DeWald, als Killer identifizieren, als ihm aber niemand glaubt, geht der ungewöhnliche Cop den Fall wieder einmal auf seine Weise an ...
Genre:Action, Comedy
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.