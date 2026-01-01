Zum Inhalt springenBarrierefrei
Beyond Reality - Das Casino der Magier

111 Min.Ab 12
MOVIEDOME111 Min.Ab 12
Michael nutzt die Systeme der Spielcasinos aus, um an das große Geld zu kommen. Bei seinem neuesten Coup trifft er auf Gordon: Mit leichter Hand überlistet er Michael und bringt ihn um seine Beute. Michael begibt sich auf die Suche nach seinem Gegenspieler und trifft auf übernatürlich begabte Außenseiter. Mit ihrer Hilfe will er "sein" Geld von Gordon zurückstehlen, bevor es zu spät ist.

Genre:
Fantasie, Thriller
Produktion:
RU, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH