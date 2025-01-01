Beyond the Sky - Discover the Truth
83 Min.Ab 16
Filmemacher Chris möchte eine der größten Mythen des 20. Jahrhunderts widerlegen: die Entführung durch Außerirdische. Mit seinem Freund Brent reist er dafür zu einer Alien Convention, um angeblich Betroffene zu interviewen. Chris und Brent beginnen jedoch an ihrer Überzeugung zu zweifeln, als sie die traumatisierte Emily treffen, die glaubt, alle sieben Jahre von Aliens entführt zu werden.
Genre:Science Fiction, Thriller
Produktion:United States, 2018
16
