Beyond the Sky - Discover the Truth
83 Min.Ab 16
83 Min.Ab 16
Beyond the Sky - Discover the Truth
Der erfolgreiche Filmemacher Chris Norton (Ryan Carnes) möchte eine der größten Mythen des 20. Jahrhunderts widerlegen: die Entführung durch Außerirdische. Zusammen mit seinem Kameramann und bestem Freund Brent (Claude Duhamel) reist er dafür zu einer Alien-Convention nach New Mexico, um angeblich Betroffene zu interviewen. Chris und Brent beginnen jedoch an ihrer Überzeugung zu zweifeln, als sie die traumatisierte Emily Reed (Jordan Hinson) treffen, die glaubt, alle sieben Jahre an ihrem Geburtstag von Aliens entführt zu werden...
Genre:Science Fiction, Thriller
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH