Biblischer Schatz? Der mysteriöse Stein, der Geschichte schreiben könnte!
51 Min.Ab 12
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Biblischer Schatz? Der mysteriöse Stein, der Geschichte schreiben könnte!
Der Historiker Adrian Gilbert glaubt, die Existenz des legendären Jakobskissens beweisen zu können. Er behauptet, der Stein, auf den der Stammvater Jakob sein Haupt legte, sei vom Stamm Dan mitgenommen worden, als dieser während der Invasion Israels durch die Assyrer im 6. Jh. v. Chr. aus dem Heiligen Land floh. Lange Zeit wurde Gilbert verwehrt, den Stein auf dessen Ursprung zu untersuchen. Dann entschied der britische Staat, den Stein an das schottische Volk zurückzugegeben. Die Schotten kündigten sofort an, die Herkunft des Steins ermitteln zu lassen. Auf den Moment hatte Gilbert gewartet.
Genre:Geschichte
Altersfreigabe:
12
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