Big Game & Lighttackle-Fishing vor Kroatien
57 Min.Ab 12
57 Min.Ab 12
Big Game & Lighttackle-Fishing vor Kroatien
Vor Zadar in Kroatien kann man den Fang seines Traumfisches für wenig Geld Wirklichkeit werden lassen. Der Global Angler erlebte bei seinem Besuch eine Fischerei der Superlative. Blauflossenthune, Little Tunny, Haie, Goldmakrele, Schwertfisch und Petersfische ließen bei den Anglern zu keinem Zeitpunkt Langeweile aufkommen.
Genre:Spezial, Dokumentation, Angeln
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Datari Outdoor Bücher UG