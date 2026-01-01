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Big Game & Lighttackle-Fishing vor Kroatien

Big Game & Lighttackle-Fishing vor Kroatien

57 Min.Ab 12
Just Fishing57 Min.Ab 12
Just Fishing

Big Game & Lighttackle-Fishing vor Kroatien

Vor Zadar in Kroatien kann man den Fang seines Traumfisches für wenig Geld Wirklichkeit werden lassen. Der Global Angler erlebte bei seinem Besuch eine Fischerei der Superlative. Blauflossenthune, Little Tunny, Haie, Goldmakrele, Schwertfisch und Petersfische ließen bei den Anglern zu keinem Zeitpunkt Langeweile aufkommen.

Genre:
Spezial, Dokumentation, Angeln
Produktion:
DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Datari Outdoor Bücher UG