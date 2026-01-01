Billig vs. Pro: Welche Kühlbox lohnt WIRKLICH? 800€ vs 200€ Extremtest bei 30 Grad!
19 Min.Ab 12
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Billig vs. Pro: Welche Kühlbox lohnt WIRKLICH? 800€ vs 200€ Extremtest bei 30 Grad!
TOP 5 Kühlboxen im Härtetest: Welche ist ihr Geld wert? Wir haben günstige & teure Kühlboxen verglichen – in den Preisklassen von 200,- € bis 800,- €! Wir machen den Extremtest und testen die Kompressor-Kühlboxen tagelang bei 30 Grad und messen dabei Stromverbrauch und Kühlleistung. Wir zeigen, welche Kühlbox wirklich überzeugt.
Genre:Wissenschaft
Altersfreigabe:
12