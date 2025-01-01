Biohazard – Patient Zero
In einer agrikulturellen Einrichtung wird an geheimen Projekten gearbeitet. Leiter Dr. Jonathan Wright erzählt davon nicht mal etwas seiner Verlobten Dr. Jenna Barnes, die ebenfalls dort tätig ist, aber eigene Geheimnisse hat. Bei der Forschung geschieht ein Unfall. Die Einrichtung wird kontaminiert und unter Quarantäne gestellt. Erst jetzt enthüllt Jonathan, woran hier wirklich geforscht wird: an einem genetisch modifizierten Virus, der aggressives Benehmen bei Infizierten auslöst. Noch sind Jonathan und Jenna nicht infiziert, aber um zu überleben, müssen sie nun nicht nur den Infizierten, sondern auch einer militärischen Einheit, die in der Anlage aufräumen soll, aus dem Weg gehen…
Genre:Action, Science Fiction, Thriller
Produktion:US, 2012
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH