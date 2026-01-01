Bis dass der Tod uns scheidet
90 Min.Ab 12
90 Min.Ab 12
Bis dass der Tod uns scheidet
Susanne Podiak und ihr Mann Christian erscheinen zwar allen als das absolute Traumpaar, in Wirklichkeit erlebt Susanne jedoch die absolute Ehehölle. Um von ihrem gewalttätigen Mann loszukommen, inszeniert sie ihren eigenen Selbstmord und beginnt ein neues Leben. Schon bald lernt sie Michael kennen und verliebt sich in ihn. Susanne ahnt nicht, welch dunkles Geheimnis er hat ...
Genre:Drama
Produktion:DE, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Television GmbH