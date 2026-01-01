Biss zur großen Pause: Das Highschool Vampir Grusical
91 Min.Ab 12
91 Min.Ab 12
Biss zur großen Pause: Das Highschool Vampir Grusical
Die drei letzten Vampire weltweit - Edwin Wolkenstein, sein Vater Vladimor und sein Bruder Günni - werden von dem Vampirjäger Ignaz van Hellbring aus Transsilvanien vertrieben. Ausgerechnet Edwin weiß, wo sie Unterschlupf finden: bei Edwins Brieffreundin Fella. Dort angekommen muss Edwin feststellen, dass Fella ihn angelogen hat. Sie ist nicht die blonde Musical-Schönheit, sondern ein Nerd-Mädchen. Doch auch Edwin kommt bei seinen neuen Mitschülern nicht besonders gut an ...
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben