Black Eagle
Black Eagle
Ken Tani (Kosugi), Codename „Black Eagle“, ist Superagent der US Regierung. Als ein Kampfjet südlich von Malta von russischen Truppen abgeschossen wird, beauftragt der CIA Ken Tani, den Jet mitsamt des darin befindlichen brandneuen geheimen Laser-Lenksystems zu bergen und vor dem Feind zu beschützen. Die Russen schicken den KGB Agenten Andrei (Van Damme) ins Rennen. Es kommt zu einem harten Duell.
