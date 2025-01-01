Black Forest

Zum Inhalt springenBarrierefrei
76 Min. Ab 16
Planet Horror 76 Min. Ab 16
Planet Horror
Zwei Paare wollen einen Abenteuerurlaub in einer einsamen, idyllischen Berghütte im Schwarzwald verbringen. Fernab der Zivilisation gibt es dort keinerlei Komfort, nur einen alten, reparaturbedürftige Fernseher. Auf dem Gerät erscheinen dubiose Bilder und Signale, die eine dämonische Kraft entfalten. Die Besucher sehen sich zunehmend brutaler Gewalt ausgesetzt, und bald gibt es die erste Leiche.

Genre:
Thriller
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© Tiberius Film