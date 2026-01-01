Black Hawk Down
139 Min.Ab 16
139 Min.Ab 16
Black Hawk Down
3. Oktober 1993 in der somalischen Hauptstadt Mogadischu: Bürgerkrieg und Chaos herrschen in der Stadt - und über allem thront der Warlord Aidid. Die USA wollen seinem Regime ein schnelles Ende bereiten. Ihr Plan: Mit Hubschraubern und nachrückenden Bodentruppen in sein Quartier vordringen. Doch der Kampf in den Straßen Mogadischus gerät außer Kontrolle.
Genre:Militär, Dokudrama
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Miramax UK Ltd.