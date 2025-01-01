Black Water: Abyss
95 Min.Ab 16
Black Water: Abyss
Packende Fortsetzung des Horrorfilms "Black Water" - ebenfalls unter der Regie von Andrew Traucki: Fünf Freunde begeben sich gemeinsam auf ein Abenteuer. Sie wollen eine unterirdische Höhle erkunden und riskieren dabei ihr Leben. Der Ausflug unter die Erde birgt nämlich jede Menge Gefahren. Plötzliche Regenmassen setzen die Höhle unter Wasser - und nicht nur das: Gefräßige Krokodile warten in der Grotte auf ihre nächste Mahlzeit.
Genre:Horror, Thriller
Produktion:AU, 2020
16
Copyrights:© LEONINE Licensing AG