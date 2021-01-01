Black Widow
129 Min.Ab 12
129 Min.Ab 12
Black Widow
Nach acht Auftritten erhält Scarlett Johansson als Natasha Romanoff alias Black Widow ihren eigenen Solo-Film: Der hochgefährliche Taskmaster heftet sich an die Fersen von Black Widow, um sie zu Fall zur bringen. Scheinbar muss der Hass auf sie mit etwas aus ihrer Vergangenheit zu tun haben. Gemeinsam mit ihrer Schwester Yelena Belova und ihren Ersatzeltern Alexei Shostakov und Melina Vostokoff, zu denen sie seit Jahren keinen Kontakt hat, stellt sie sich ihrem Gegenspieler.
Genre:Action, Abenteuer
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2021 Marvel