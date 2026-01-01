Blacklight
101 Min.Ab 12
101 Min.Ab 12
Blacklight
Travis Block hat Jahre lang für das FBI gearbeitet und will sich eigentlich zur Ruhe setzen. Da bittet ihn sein Vorgesetzter Gabriel Robinson, den abtrünnigen Geheimagenten Dusty Crane einzufangen, der durch seine Aktivitäten droht, der Behörde zu schaden. Block willigt ein und trifft während der Mission auf Journalistin Mira Jones. Gemeinsam finden sie heraus, dass Crane Robinsons Verwicklung in den Mord einer politischen Aktivistin aufdecken will ...
Genre:Action, Thriller
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Wild Bunch Germany GmbH