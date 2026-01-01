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Blackout - Das Experiment

Blackout - Das Experiment

54 Min.Ab 12
SAT.154 Min.Ab 12
SAT.1
Blackout - Das Experiment

Blackout - Das Experiment

Zwei Familien wagen das große Blackout-Experiment: Ein Leben ohne Strom, Wasser und Heizung: Wie fühlt es sich an? Welche Vorbereitungen sind sinnvoll? Und wie sollen sich die Bürger:innen im Notfall verhalten? Das Experiment begleitet die beiden Familien in der Extremsituation Stromausfall und zeigt, worauf es wirklich ankommt, wenn es zu einem großen Blackout kommen sollte.

Genre:
Spezial, Dokumentation
Produktion:
DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© SAT.1