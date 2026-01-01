Blackout - Das Experiment
54 Min.Ab 12
54 Min.Ab 12
Blackout - Das Experiment
Zwei Familien wagen das große Blackout-Experiment: Ein Leben ohne Strom, Wasser und Heizung: Wie fühlt es sich an? Welche Vorbereitungen sind sinnvoll? Und wie sollen sich die Bürger:innen im Notfall verhalten? Das Experiment begleitet die beiden Familien in der Extremsituation Stromausfall und zeigt, worauf es wirklich ankommt, wenn es zu einem großen Blackout kommen sollte.
Genre:Spezial, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1