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Blacktip Challenge - Riesige Haie an Floridas Ostküste

Blacktip Challenge - Riesige Haie an Floridas Ostküste

37 Min.Ab 12
Just Fishing37 Min.Ab 12
Just Fishing

Blacktip Challenge - Riesige Haie an Floridas Ostküste

Floridas Küsten haben einen unglaublichen Haibestand. Aufgrund des intakten Bestandes kann man in Florida ohne Reue noch auf Haie angeln, ohne ihm zu schaden. Viele Amerikaner kommen extra zum Haiangeln in den Sonnenstaat. Es gibt sogar eigene Tournaments! Eines, beziehungsweise das größte, die Blacktip Challenge, besuchte Peter Wahl. Er hatte besonderes Glück und war live dabei, als Peter Buban einen Weltrekord-Hammerhai von über 1000 lbs vom Strand aus bezwingen konnte.

Genre:
Spezial, Dokumentation
Produktion:
DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Datari Outdoor Bücher UG