Blaine Milam - Der jüngste Todestrakt Insasse | True Crime Doku
53 Min.Ab 16
Mit 20 Jahren war Blaine Milam der jüngste Insasse einer texanischen Todeszelle. Heute ist er 33 Jahre alt. Gemeinsam mit seiner Freundin Jesseca Carson quälte und ermordete er deren 13 Monate alte Tochter Amora beim Versuch, das Kind von Dämonen zu befreien. Während dieses Exorzismus biss Milam das Mädchen 23 Mal und schlug ihr schließlich mit einem Hammer den Schädel ein. Dann erzählten er und seine Freundin der Polizei, das Kind sei von einem Auto angefahren und von Hunden gebissen worden. Im Mai 2010 wurde Blaine Milam wegen Mordes an Amora Carson zum Tod durch die Giftspritze verurteilt. Bis heute wartet er auf seine Hinrichtung.
