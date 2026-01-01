Blake Lively vs. Justin Baldoni
52 Min.Ab 12
52 Min.Ab 12
Blake Lively vs. Justin Baldoni
Nach dem Dreh ihres gemeinsamen Films "Nur noch ein einziges Mal - It Ends with Us" fliegen zwischen Hollywood-Schönheit Blake Lively und Schauspieler Justin Baldoni die Fetzen. Lively beschuldigt Baldoni der sexuellen Belästigung während der Dreharbeiten. Dieser wiederum streitet die Vorwürfe vehement ab. Der Fall nimmt ungeahnte Ausmaße an und wird schnell zu Hollywoods Klatsch-Thema Nummer eins.
Genre:Spezial, Dokumentation
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH