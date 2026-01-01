Blast - Das Atlanta Massaker
100 Min.Ab 16
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Blast - Das Atlanta Massaker
"Stirb langsam" bei Olympia. Bei den olympischen Spielen von Atlanta kommt es zur Katastrophe, als ein Terroristenteam in die Trainingsstätten eindringt und das US-Schwimmteam der Frauen als Geiseln nimmt. Alle Ausgänge sind mit Sprengstoff abgeriegelt, und es gibt kein Entkommen. Wäre da nicht Hausmeister Jack Bryant, ein ehemaliger Tae Kwon Do-Champion und Ex der Trainerin.
Genre:Action
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Tiberius Film