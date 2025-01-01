Blaumann statt Highheels - Frauen die in Männerjobs schaffen
Sie hämmern, schrauben und sägen, was das Zeug hält: Junge Frauen in typischen Männerberufen. Dabei arbeiten in Deutschlands Bau- und Metallbranche heutzutage weniger als 13 Prozent Frauen, im Kfz-Gewerbe ist nicht einmal jeder zwanzigste Azubi weiblich. Wie ergeht es ihnen in solch einem Job und warum haben sie sich dafür entschieden? Werden sie von ihren männlichen Kollegen ernst genommen oder eher belächelt? Um das zu erfahren, hat Focus TV zwei junge Handwerkerinnen in ihrem Alltag begleitet: Jaqueline Gerschler, Ehefrau und Mutter zweier Töchter, die in ihrem Betrieb als Dachdeckerin die Hosen an hat und Michelle Schausten, die sich an der Mosel in Autowerkstätten gerne die Hände schmutzig macht und zur besten Mechatronikerin Deutschlands gekürt wurde Die Focus TV Reportage über zwei Powerfrauen, die beruflich ihren Mann steht und gegen alle Klischees ein Ziel verfolgen: Gleichgesinnte für ihr Handwerk zu begeistern.