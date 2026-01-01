Blind Date - Flirt mit Folgen
94 Min.Ab 6
Blind Date - Flirt mit Folgen
Louisa muss sich als allein erziehende Mutter zusammen mit ihren Kindern David und Julia mühsam durchs Leben schlagen. Auch ihre Kollegin und beste Freundin Christa hat das Alleinsein satt und bewirbt sich als Kandidatin bei einer TV-"Single-sucht-Single"-Show. Doch Christa ist zu aufgeregt, also springt Louisa für sie ein und gewinnt tatsächlich ein Wochenende mit dem erfolgreichen Musikproduzenten Markus Fischer. Doch der Wochenend-Flirt hat eklatante Folgen ... Rechte: ProSieben
Genre:Romanze, Comedy
Produktion:DE, 1997
Copyrights:© ProSieben