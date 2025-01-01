Blind Date - Verabredung mit einer Unbekannten
Blind Date - Verabredung mit einer Unbekannten
Der aufstrebende Yuppie Walter hat ein Problem: Er hat ein überaus wichtiges Geschäftsessen, aber keine passende Vorzeigedame. Sein Bruder schleppt deshalb die bildhübsche Nadia an. Leider hat die kühle Schönheit eine arge Alkohol-Allergie - was Walter aber erst im Laufe des Essens feststellt. Nadia verwandelt sich nach ein paar Tröpfchen Alkohol in eine ausgesprochene Bestie. Das Abendessen - und der weitere Abend - nimmt nun einen verrückten Verlauf ...
Genre:Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
12
