Blind Horizon
96 Min.Ab 16
In der Wüste New Mexikos finden Kinder einen schwerverletzten, bewusstlosen Mann. Als der mysteriöse Fremde im Krankenhaus zu sich kommt, kann er sich an nichts mehr erinnern - dennoch ist er sich sicher, dass ein Attentat auf den US-Präsidenten während seiner Wahlkampftour geplant ist. Sheriff Kolb zweifelt am Geisteszustand des fremden Mannes. Doch plötzlich häufen sich die unerklärlichen Mordfälle in der Stadt ...
Genre:Drama, Thriller, Mystery
Produktion:US, 2002
Altersfreigabe:
Copyrights:© Nu Image