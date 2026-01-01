Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Blizzard of Souls - Zwischen den Fronten

Blizzard of Souls - Zwischen den Fronten

105 Min.Ab 16
MOVIEDOME105 Min.Ab 16
MOVIEDOME
Blizzard of Souls - Zwischen den Fronten

Blizzard of Souls - Zwischen den Fronten

Sommer 1915. Der Erste Weltkrieg erreicht Lettland, als das deutsche Heer in das russische Kaiserreich einmarschiert. Der 16-jährige Arturs Vanags (Oto Brantevics) schließt sich der kaiserlich russischen Armee an, nachdem er seine Mutter und sein Zuhause durch den Krieg verloren hat. Doch der Hoffnung auf Ruhm und dem Nervenkitzel des Trainings folgt bald die harte Realität des Schlachtfeldes. Klirrende Kälte, explodierende Granaten, der gewaltsame Tod von Kameraden und feindlichen Soldaten. Als der Krieg sich dem Ende zu nähern scheint, kommt es zur Revolution in den eigenen Reihen. Artus kämpft fortan in einem brutalen Bürgerkrieg, der den erhofften Frieden und die Befreiung seiner Heimat wieder in weite Ferne rückt...

Genre:
Action, Drama, Geschichte
Produktion:
LV, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH