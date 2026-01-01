Blood Brother
86 Min.Ab 16
86 Min.Ab 16
Blood Brother
Mehrere Freunde wuchsen einst zusammen in einem heruntergekommenen Viertel auf. Das Leben der beiden besten Freunde verläuft unterschiedlich, als Jake ins Gefängnis geht, um seine Freunde zu schützen, und Sonny sein Leben verändert, um Polizist zu werden. Als Jake 15 Jahre später freigelassen wird, will er sich rächen. Und zwar an seinen ehemaligen Freunden, die ihn damals im Stich gelassen haben.
Genre:Action, Krimi-Drama, Thriller
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Lionsgate