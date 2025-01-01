Blood & Chocolate - Bis(s) zum Vollmond
95 Min.Ab 12
Blood & Chocolate - Bis(s) zum Vollmond
Nach dem qualvollen Tod ihrer Eltern durch Jägerhand wohnt die junge Werwölfin Vivian aus Colorado bei ihrer Tante in Bukarest und verdient sich die Brötchen als Zuckerbäckerin in einem Schokoladenfachgeschäft. Dort verliebt sie sich eines Tages in den amerikanischen Comiczeichner Aiden. Ihrem zukünftigen Gatten, dem Wolfsrudel-Alphamännchen Gabriel, gefällt das nicht. Als Aiden in Notwehr Gabriels Sohn tötet, muss sich Vivian endgültig für eine Seite entscheiden ...
Genre:Fantasie, Horror
Produktion:US, 2007
