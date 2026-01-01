Blood Surf – Angriff aus der Tiefe
89 Min.Ab 12
Blood Surf – Angriff aus der Tiefe
Zwei Surfer riskieren vor Australien ihr Leben. Während unter ihnen Haie mit Fischresten angelockt werden, vollführen sie vor laufender Kamera Tricks auf ihren Brettern. Wie durch ein Wunder überleben sie den tollkühnen Ritt und wiederholen das Abenteuer. Dabei werden sie plötzlich mit einem viel gefährlicheren Jäger konfrontiert als dem weißen Hai. Bissfester Urviech-Schocker.
Genre:Horror
Altersfreigabe:
12
