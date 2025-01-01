Bloodfight - Der Kampf geht weiter
97 Min.Ab 18
Martial Arts Kampfsportler Masahiko Kai (Y. Kurata) trainiert den jungen Kämpfer Ryu (Simon Yam), damit dieser bei den Freefight-Meisterschaften in Hongkong antreten kann. Nachdem Ryu im Finale vom brutalen Chang Lee (Bolo Yeung) getötet wird, bricht Kais Welt komplett in sich zusammen. Doch dann will ein alter Freund Kai trainieren, damit er gegen Chang Lee anreten, und Ryu’s Tod rächen kann.
Genre:Abenteuer, Kampfsport
