Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Bluff

Bluff

105 Min.Ab 12
Kabel Eins CLASSICS105 Min.Ab 12
Joyn Plus
Kabel Eins CLASSICS
Bluff

Bluff

Bang und Felix sind zwei gerissene Trickbetrüger. Den beiden gelingt es, ihren von Staats wegen verordneten Aufenthalt im Gefängnis eigenmächtig abzukürzen: Sie brechen aus. Eine skrupellose Gangsterchefin versucht, sich die Kenntnisse von Bang und Felix zunutze zu machen, und sie anschließend hereinzulegen. Aber die beiden sind cleverer als sie: Am Ende lachen sich die beiden ins Fäustchen, und die schöne Ganovin hat das Nachsehen ...

Genre:
Krimi-Drama
Produktion:
IT, 1975
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© PLAION PICTURES GmbH