Bluff
105 Min.Ab 12
105 Min.Ab 12
Bluff
Bang und Felix sind zwei gerissene Trickbetrüger. Den beiden gelingt es, ihren von Staats wegen verordneten Aufenthalt im Gefängnis eigenmächtig abzukürzen: Sie brechen aus. Eine skrupellose Gangsterchefin versucht, sich die Kenntnisse von Bang und Felix zunutze zu machen, und sie anschließend hereinzulegen. Aber die beiden sind cleverer als sie: Am Ende lachen sich die beiden ins Fäustchen, und die schöne Ganovin hat das Nachsehen ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:IT, 1975
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH