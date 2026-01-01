Blutige Belagerung: Wie Kreuzritter ein Reich auslöschten
Blutige Belagerung: Wie Kreuzritter ein Reich auslöschten
Das Römische Reich teilte sich in einen östlichen und einen westlichen Teil. Der oströmische Staat wurde nach dem ursprünglichen Namen seiner Hauptstadt Byzanz als „Byzantinisches Reich“ bezeichnet. Der römische Kaiser Konstantin erweiterte Byzanz zu einer mächtigen neuen Residenz und benannte sie in Konstantinopel um. Glaubensstreitigkeiten und religiös motivierte Kriege prägten die Geschichte des Byzantinischen Reichs. 1204 errichteten die Kreuzritter ihr Lager vor den Toren Konstantinopels und eroberten die Stadt. Jürgen Vogt berichtet über den Untergang des Byzantinischen Reichs.
