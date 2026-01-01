Blutspur über zwei Kontinente: 3 legendäre FBI-Fälle
Blutspur über zwei Kontinente: 3 legendäre FBI-Fälle
Auf mehreren Kontinenten beginnt die Jagd auf Täter, deren Grausamkeit und Intelligenz ganze Nationen in Angst versetzen. Der charismatische Serienmörder Jack Unterweger nutzt Medien und Öffentlichkeit als Bühne, während der sadistische Entführer Christopher Wilder eine Spur des Terrors hinterlässt, die Ländergrenzen überschreitet. Parallel dazu gerät New Orleans ins Zentrum eines internen Albtraums: systematische Polizeikorruption, die das Vertrauen in den Rechtsstaat erschüttert. Verdeckte Einsätze werden zur einzigen Möglichkeit, ein Netzwerk aus Machtmissbrauch und Gewalt offenzulegen. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.