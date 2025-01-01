BMW 330d E90 mit unsterblichem M57-Motor!| Dieses Auto ist LEGENDÄR
Dieses Auto MUSS man einfach lieben: der BMW 330d E90 von 2008. Ein echter Klassiker, den jeder kennt und der mit seinem legendären M57-Motor quasi unzerstörbar ist – ein Begleiter fürs Leben. Mit 231 PS und einer Spitze von 246 km/h ist er nicht nur schnell, sondern auch ein echter Wolf im Schafspelz. Der BMW 330d E90 hat alles, was ein Auto braucht. Der 6-Zylinder-Diesel liefert ordentlich Power, während der Verbrauch angenehm sparsam bleibt. Aber wie fühlt sich der Fahrspaß heute noch an? Und merkt man, dass der BMW schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat?
