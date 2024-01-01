Bob Marley: One Love
103 Min.Ab 12
103 Min.Ab 12
Bob Marley: One Love
Packendes Biopic über den jamaikanischen Musiker Bob Marley: Während seine Heimat Jamaika von Unruhen beherrscht wird, versucht Reggae-Star Bob Marley, mit seinen Songs Frieden zu stiften. Doch sein Plan geht nicht auf - im Gegenteil: Bewaffnete überfallen Bob und dessen Familie. Nachdem sie den Angriff überlebt haben, zieht der Sänger nach London, um sein weltweit erfolgreiches Album "Exodus" aufzunehmen. Die darauffolgende Tour führt ihn dann wiederum nach Jamaika zurück.
Genre:Biografie, Drama, Musik, Reggae, Ska, Folk
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2024 Paramount Pictures.