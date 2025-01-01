Bodycheck - Mit Herz durch die Wand
89 Min.Ab 12
89 Min.Ab 12
Bodycheck - Mit Herz durch die Wand
Hannes Jaenicke gerät als alleinerziehender Vater aufs Glatteis: Seit dem Tod seiner Frau zieht Eishockey-Trainer Karl seine Tochter Nic alleine groß - mit der Folge, dass Nic recht burschikos geraten ist. Die neue Nachbarin Sonja bringt das Leben des Vater-Tochter-Gespanns schließlich gehörig durcheinander: Durch ein großes Loch in der Wand, das auf Karls Konto geht, gibt sie dem engagierten Vater wohlmeinende Erziehungstipps und wird allmählich zur Vertrauten von Nic.
Genre:Romantische Komödie
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Dreamtool Entertainment GmbH & Co. KG