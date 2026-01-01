Bogus
112 Min.Ab 6
112 Min.Ab 6
Bogus
Nach dem tragischen Tod seiner Mutter muss der kleine Albert Franklin (Haley Joel Osment) ins kalte Newark umziehen. Aber der traurige Junge hat sich einen Freund mitgebracht: Bogus (Gérard Depardieu), einen gutmütigen, knollnasigen Beschützer, den außer Albert allerdings niemand sehen kann. Existiert Bogus nur in seiner Vorstellung? Was ist Realität? Und was Einbildung?
Genre:Comedy, Familie, Fantasie
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
6
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